Savunması da forvet gibi

Fortuna Liga'da Sparta Prag, 53 puanla lider. 20 maçta 17 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alıp son 7 karşılaşmasında yenilmedi.10 maçını gol yemeden bitiren Sparta Prag, 20 karşılaşmada sadece 1 defa penaltıya sebebiyet vererek neredeyse rakibe hata veren bir aksiyonda bulunmadı.ve defansta başarısıyla öne çıkan Prag ekibi, Çekya Ligi'nin hem en fazla gol atanı (50) hem de en az gol yiyen (13) takımı olarak dikkat çekiyor.üçlünün kanatları Veljko Birmancevic ve Lukas Haraslin takımın prensleri olarak parlıyor. Sırasıyla 18 ve 16 gole katkıda bulunan ikiliyi, en uçta Jan Kuchta (16/8 gol+8 asist) tamamlıyor. Sakatlığı olan Haraslin'in bugün oynaması şüpheli.sezon Avrupa'da oynadığı 5 dış müsabakasında 3 mağlubiyet, 1 beraberlik, 1 de galibiyetle kötü bir grafik çizdi.dizilişiyle oynayan Sparta Prag'da savunma üçlüsü; Panak, Krejci ve Vitik'ten oluşuyor. Panak, 1.85 cm'lik boyuna rağmen ikili mücadelede (mb.5.8) takımın en sağlamı, hava toplarının tek hakimi (3.6) ve tehlike engellemede en dikkatlisi (2.9) olarak sivriliyor.oyuncuları bir forvet gibi 19 gol atıp 12 asist yaptı. Ağları 8 kez sarsan Krejci başı çekerken Vitik (3), Wiesner (3), Sörensen (2), Panak (2) ve Preciado (1) da eşlik etti.sahasında Türk asıllı Finlandiyalı Kaan Kairienen forma giyiyor. Efektif bir futbolcu olarak kendini parlatan oyuncu, 27 maçta 2 gol, 7 asist gerçekleştirdi.dönemin başından beri koltukta oturan teknik direktör Brian Priske, 2022- 23'ü şampiyon olarak tamamladı. İki sezonda tüm kulvarlarda 74 maça çıktı ve 50 galibiyet, 14 beraberlik ve 10 yenilgiyle maç başı 2.22 puan ortalaması tutturdu. Gol ortalaması 2.25… Maç başı ağlarında ise sadece 1 gol gördü.