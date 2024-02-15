Sparta Prag teknik direktörü Brian Priske: "Hayal kırıklığı yaşıyoruz"

Priske, yakaladıkları pozisyonları gole çeviremediklerini dile getirerek, "Oyuncularım 90 dakika boyunca sorumluluklarını yerine getirdi. Galatasaray'ı çok zorladık. Yediğimiz 3 gol bizi üzdü ama takımımın performansıyla gurur duyuyorum." şeklinde görüş belirtti.

Maçın kırılma anları olduğuna değinen 46 yaşındaki teknik adam, "Maçta önemli anlar vardı. Bunları daha iyi değerlendirmemiz gerekirdi. Bunları değerlendiremediğimiz için cezalandırıldık. Bir deplasman takımına göre iyi performans sergiledik." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-kırmızılı taraftarların maçta oluşturduğu atmosfere değinen Priske, "Taraftar yapması gerekeni yaptı. Şansımızı zorlamaya devam ettik. Statta iyi bir atmosfer vardı. Umarım taraftarlar keyif almıştır. İki taraf da istekli bir oyun sergiledi." ifadelerini kullandı.