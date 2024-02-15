Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trendyol 1. Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Giriş Tarihi: 15.2.2024 13:34

Trendyol 1. Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

AA
Trendyol 1. Lig’de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Trendyol 1. Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

16 Şubat Cuma
20.00 Göztepe-Manisa FK: Gürcan Hasova

17 Şubat Cumartesi
13.30 Tuzlaspor-Boluspor: Yasin Kol
16.00 Bitexen Giresunspor-Ankara Keçiörengücü: Fatih Tokail
19.00 Kocaelispor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Erdem Mertoğlu

18 Şubat Pazar
13.30 Erzurumspor FK-Adanaspor: Raşit Yorgancılar
13.30 Bodrum FK-Altay: Süleyman Bahadır
16.00 Sakaryaspor-Ahlatcı Çorum FK: Davut Dakul Çelik
19.00 Ümraniyespor-Eyüpspor: Ozan Ergün

19 Şubat Pazartesi
20.00 Gençlerbirliği-Teksüt Bandırmaspor: Alpaslan Şen

ARKADAŞINA GÖNDER
Trendyol 1. Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA