İşte TV başındaki Avrupalı hakemler

FF, yabancı TV gözlemcisi sistemini hayata geçirdi. 26. hafta ile birlikte UEFA'nın eski elit hakemlerinin de yer aldığımaçları izleyecek. Yabancı gözlemcilerin verecekleri puanlar, hakem puanlama sisteminin %50'sini oluşturacak. Kalan %50 ise saha gözlemcisi, VAR kadrosu, üst iki ligde görevli hakem ve gözlemcilerin oluşturduğu 119 kişi tarafından verilecek.SABAH Spor, 31 Ocak 2024'te yabancı gözlemci sisteminin geleceğini duyurup detaylarını da okuyucularla paylaşmıştı.