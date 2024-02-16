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Giriş Tarihi: 16.2.2024

İşte TV başındaki Avrupalı hakemler

İşte TV başındaki Avrupalı hakemler
TFF, yabancı TV gözlemcisi sistemini hayata geçirdi. 26. hafta ile birlikte UEFA'nın eski elit hakemlerinin de yer aldığı 10 yabancı gözlemci maçları izleyecek. Yabancı gözlemcilerin verecekleri puanlar, hakem puanlama sisteminin %50'sini oluşturacak. Kalan %50 ise saha gözlemcisi, VAR kadrosu, üst iki ligde görevli hakem ve gözlemcilerin oluşturduğu 119 kişi tarafından verilecek. Yabancı hakemlerin izledikleri maç başına ücret alacağı öğrenildi.




SABAH Spor, 31 Ocak 2024'te yabancı gözlemci sisteminin geleceğini duyurup detaylarını da okuyucularla paylaşmıştı.
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İşte TV başındaki Avrupalı hakemler
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