Son dakika Galatasaray haberi: Erden Timur’dan Fernando Muslera’ya sözleşme teklifi!

Sparta Prag maçındaki harika performansı ve son dakikalardaki olağanüstü kurtarışıyla dikkat çeken, Galatasaray Kaptanı'nın sezon sonu bitecek sözleşmesi yeniden gündeme geldi.

Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un, 13 yıldır başarıyla sarı-kırmızılı formayı giyen Uruguaylı eldiven ile görüşerek, "Devam etmeni istiyoruz. Galatasaray'da çok önemli işler başardın. Herkes seni çok seviyor ve performansın da gayet iyi. Birkaç sene daha neden oynamayasın?" dediği öğrenildi.

Timur'un, buna ek olarak, "Para konusunu da dert etme. İstediğin rakamı sana vereceğiz" ifadelerini kullandığı da belirtildi. Daha önce, profesyonel kariyerini ülkesinde futbola başladığı kulüp olan Montevideo Wanderers takımında sonlandırma kararı alan 37 yaşındaki eldivenin, Galatasaray'ın teklifine sezon sonuna yakın yanıt vereceği merak konusu oldu.

Türkiye'de ve Galatasaray'da son derece mutlu olduğu belirtilen tecrübeli kalecinin, ailesiyle birlikte karar vereceği ifade edildi. (Milliyet)