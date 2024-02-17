SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Aslan’da sağ beke iki aday var; Davinson ve Barış

Galatasaray'ın yeni transferi Serge Aurier'in MR tetkiklerinde arka üst kas grubunda ikinci derece zorlanma ve kanama tespit edildi. En az iki hafta sahalardan uzak kalacak Aurier, Ankaragücü deplasmanı ve Sparta Prag rövanşında kesin olarak yok.

Fildişi Sahilli sağ bek dışında son maçta sakatlanan Kaan Ayhan'ın durumu da belirsizliğini koruyor. Davinson Sanchez ve Barış Alper savunmanın sağı için alternatif konumunda. Kaan Ayhan'ın durumuna göre burada iki oyuncu hazır tutulacak.

OLIVEIRA MÜJDESİ

Göğüs kası yırtığı nedeniyle 13 Aralık'tan bu yana takımdan ayrı kalan Sergio Oliveira, Sparta Prag maçı sonrasında statta düz koşu yapmıştı. Portekizli orta saha dün de takımla çalışmalara başlayıp arkadaşlarına kavuştu.