SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Pragmatik Okan Buruk

Süper Lig'de lider olan, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalan Galatasaray, Avrupa'da da yoluna emin adımlarla ilerliyor. Çekya ekibi Sparta Prag karşısında 10 kişi kalmasına rağmen 3-2 kazanmasını bilen sarı-kırmızılı takımın bu başarısında aslan payı Okan Buruk'un... Eksiklere rağmen akılcı çözümler bulan Buruk, saha kenarında panik yapmıyor ve oyuna müdahalelerle maçları çözüyor.

Barış Alper, Berkan ve Kaan başta olmak üzere birçok oyuncusunu farklı mevkide kullanan Galatasaray'ın hocası, üç kulvarda da iddiasını koruyan bir takım yarattı. Sparta Prag karşısında İcardi'yi 90 dakika oyunda tutan Okan Buruk, Arjantinli forvetin uzatmadaki golüyle haklı çıkarken, galibiyet golünün asisti de Buruk'un oyun içinde sağ beke çektiği Barış Alper Yılmaz'dan geldi.