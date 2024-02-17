Trabzonspor’da Orsic’in sahalara döneceği maç belli oldu

Trabzonspor'da Mislav Orsic, sezon başı hazırlık kampında Hakan Yeşil ile girdiği ikili mücadele sonucunda çapraz bağları koptuğu için bu sezon henüz bordo-mavili formayı giyemedi. Hırvat yıldız, geçirdiği başarılı operasyonun ardından rehabilitasyon çalışmalarını tamamladı ve takımla birlikte antrenmanlara başladı. Orsic, idmanlarda hırslı ve istekli bir görüntü sergiliyor.

ADANA DEMİR MAÇIYLA SÜRE ALMAYA BAŞLAYABİLİR

Sağlık ekibinin gözetiminde özel program dahilinde çalışmalarını sürdüren tecrübeli futbolcu, yavaş yavaş maç temposuna alıştırılıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, Orsic'in durumunu yakından takip ediyor ve ona moral veriyor. Kuzey Anadolu'nun haberine göre; Orsic'in, Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Adana Demirspor maçında süre almaya başlaması planlanıyor. Hırvat yıldızın geri dönüşü, Trabzonspor'un hücum gücünü de artıracak.