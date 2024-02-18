Ankaragücü - Galatasaray | İlk 11’ler belli oldu

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'din 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Anakragücü ile kozlarını paylaşacak. Sarı kırmıızlılar, deplasmanda galip gelip liderliğini sürdürmek isterken, ev sahibi takım bu maçtan puan veya puanlar çıkarmak istiyor. Karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. İşte tüm detaylar...

ANKARAGÜCÜ - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Galatasaray maçı 18 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.



İLK 11'LER



Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Kazımcan, Ali Kaan, Pedrinho, Efkan, Saponara, Renaldo, Ali Sowe.

G.Saray: Muslera, Barış Alper, Nelsson, Davinson, Köhn, Kerem Demirbay, Berkan, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi