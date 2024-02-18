Antalyaspor’a 90+9’da şok!

Üst sıralara tutunmaya çalışan Antalyaspor, evinde puan cetvelinin dibinde yer alan İstanbulspor'la 2-2 berabere kaldı. Kırmızı-beyazlı ekip, rakibi karşısında 14. ve 16. dakikalarda Adam Buksa'nın golleriyle 2-0 öne geçti. 75. dakikada Emrehan Gedikli farkı bire indiren vuruşu yaptı. 90+5'te ceza sahası içinde Veysel Sarı'nın, Özcan'a yaptığı müdahale sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. 90+9'da Jackson topu ağlara yolladı: 2-2. İstanbulspor Ali Yaşar sakatlanınca değişiklik haklarını kullandığı için son dakikaları 10 kişi tamamladı.