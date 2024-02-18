Hatay, Sivas’ı yakaladı!

Hatayspor'un sahasında Sivasspor'la oynadığı maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Karşılıklı ataklarla geçen karşılaşmada konuk takım 18. dakikada Rey Manaj'ın serbest atışından bulduğu golle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda beraberlik için yüklenen ev sahibi ekip, 75. dakikada Boudjemaa ile eşitliği yakaladı. 80. dakikada Halil Dervişoğlu'nun, ceza sahası içinde düşürülmesi üzerine hakem Ümit Öztürk, Hatayspor lehine penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR incelemesi sonrası kararı iptal etti. Sivasspor'da Ray Manaj bu sezonki gol sayısını 17'ye yükseltti. Arnavut futbolcu, bunların 13'ünü ligde, 4'ünü ise Ziraat Türkiye Kupası'nda kaydetti.