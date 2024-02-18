Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA: Süper Lig'de Trabzonspor Pendikspor deplasmanında! 11'ler belli oldu
Giriş Tarihi: 18.2.2024 15:02 Son Güncelleme: 18.2.2024 15:10

SON DAKİKA: Süper Lig'de Trabzonspor Pendikspor deplasmanında! 11'ler belli oldu

SON DAKİKA: Süper Lig’de Trabzonspor Pendikspor deplasmanında! 11’ler belli oldu

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor deplasmanda Pendikspor'a konuk oluyor. Hatayspor'u mağlup eden Fırtına, bu maçı da kazanmak ve seri yaparak çıkışa geçmek istiyor. Karşılaşma öncesi Bordo-mavili takımın 11'i belli oldu. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor deplasmanda Pendikspor'a konuk oluyor. Hatayspor'u mağlup eden Fırtına, bu maçı da kazanmak ve seri yaparak çıkışa geçmek istiyor. Karşılaşma öncesi Bordo-mavili takımın 11'i belli oldu. İlk yarıda oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.

PEPE VE ONUACHU YEDEKLERDE

Trabzonspor'da, Afrika Kupası'ndan dönen Pepe ve Onuachu uzun bir aradan sonra yeniden kadroda yer aldı.

İKİ TAKIMIN 11'İ BELLİ OLDU

Pendikspor: Erdem, Serkan, Alpaslan, Welinton, Nuno, Badou, Midtsjö, Halil, Diaby, Gökcan, Thiam

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Fernandez, Denswil, Eren, Berat, Mendy, Visca, Bardhi, Trezeguet, Enis.

Bu maç öncesi Trabzonspor 40 puanla 3. sırada yer alırken, kümede kalma mücadelesi veren Pendikspor ise 26 puanla 18. sırada.

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SON DAKİKA: Süper Lig'de Trabzonspor Pendikspor deplasmanında! 11'ler belli oldu
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