Sonu güzel olsun!

Sparta Prag galibiyetiyle büyük moral bulan Galatasaray, rotasını yeniden Süper Lig'e çevirdi. Sarıkırmızılı ekip, bugün şampiyonluk yolunda önemli dönüm noktalarından biri olan Ankaragücü deplasmanına çıkıyor. Lig, kupa ve Avrupa'da oynadığı son 9 resmi maçı kazanan Aslan, 10. galibiyetini almak için mücadele edecek. Galatasaray'ı rakibinden daha çok Eryaman Stadı düşündürüyor. Bir haftadır özel bakıma alınan Ankara'daki zemin, yetkililer tarafından bu maça elverişli hale getirilmeye çalışıldı.Cimbom'da, Ankaragücü maçı öncesinde üç futbolcu kart sınırında bulunuyor. Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu ve Sergio Oliveira, sarı kart görmeleri durumunda Antalyaspor maçında cezalı duruma düşecek. Bu arada teknik direktör Okan Buruk, yeni transferlerden sol bek Derrick Köhn'ü son taktik idmanda ilk 11'de denedi. Gana asıllı Alman oyuncunun, bugün as kadroda yer alması bekleniyor.G.Saray yönetimi, Ankaragücü maçı öncesi takıma moral yemeği verirken, Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur oyuncuların her birine motivasyon mektubu takdim etti. Okan Buruk'a hitaben "10 yaşında bu kapıdan içeri girişinin üzerinden 40'ı aşkın yıl geçmiş. Ayrılıklar da oldu, kavuşmalar da, üzüntüler de oldu sevinçler de… Bu sevinçlere teknik direktör olarak lig şampiyonluğu da ekledin. Bunun niceleri zaten gelecek. Darısı Avrupa şampiyonluklarına" denildi. S.Prag maçında gol atmasına rağmen mutsuz tavırlarıyla dikkat çeken İcardi'ye yazılan mektupta ise "İnsanların kalbine ulaşabildin, onların umut ışığı oldun. Sana sarılabilmek için gözyaşı döken çocukların neşe kaynağısın. Ne iyi ettin de bizimle oldun, bize büyük sevinç veriyorsun. Sana çok ihtiyacımız var ve her şeyde seninle olmak istiyoruz. Teşekkür ederiz!" ifadeleri kullanıldı.Sezon başında Morutan'ı bonservisiyle kadrosuna katan Ankaragücü, ara transfer döneminde Galatasaray'dan Kazımcan Karataş'ı kiraladı. Sarı-kırmızılı kulüp, 21 yaşındaki futbolcunun sözleşmesine 'oynayamaz' maddesi koydurmadı. Genç sol bek Ankaragücü formasıyla Galatasaray'a rakip olacak.G.Saray'ın bu sezon jokeri olup neredeyse her bölgede görev yapan Barış Alper Yılmaz, Ankaragücü karşısında yeniden sağ beke geçiyor. Yeni transfer Aurier'in üstüne Kaan Ayhan'ın da Prag karşısında sakatlanmasıyla Okan Buruk'un elinde başka alternatif kalmadı. Başkent'te savunmanın sağında görev yapacak Barış, bu sezon 1 kez sonradan geçtiği bu bölgede toplamda 4 defa oynadı.Florya'da son yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak Ankara'ya giden Galatasaray'da hafif ağrıları bulunan Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı ve Tanguy Ndombele riske edilmemek için kafiyele alınmadı. Ayrıca sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları süren Hakim Ziyech ve yeni transfer Serge Aurier de kamp kadrosunda yer almadı.Timur'un, Kerem Aktürkoğlu için kaleme aldığı mektupta ise şu ifadeler vardı: "Film olacak bir hayat hikayesine her gün yeni bir sayfa ekliyorsun. Umudu olmayanlara umut oldun, olmaz denilenleri yaptın. Yarın bir gün torunlarımız Galatasaray'ı konuştuğunda, seni de konuşacaklar, efsanemiz olarak anacaklar. 'Sihirbaz Kerem vardı' diyecekler."