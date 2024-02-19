Bandırmaspor, Gençlerbirliği’ni evinde yıktı

Stat: Aktepe

Hakemler: Alpaslan Şen, Özgür Ertem, Barış Çiçeksoyu

Gençlerbirliği: Ertuğrul Çetin, Nzaba (Dk. 75 Laura), Alperen Babacan, Musa Çağıran, Oğuzhan Berber, Jimmy Durmaz (Dk. 46 Kayode), Rahman Buğra Çağıran, Akabueze (Dk. 46 Özgür Çek), Amilton (Dk. 89 Oltan Karakullukçu), Melih Bostan (Dk. 68 Siliki), Mustapha Yatabare

Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Rahmetullah Berişbek, Sergen Piçinciol, Mexer, Taha Batuhan Yayıkcı, Mücahit Albayrak (Dk. 65 Emre Batuhan Adıgüzel), Mulumba, Mehmet Özcan (Dk. 90+4 Mert Çelik), Levent Ayçiçek (Dk. 57 Foor), Gakpa (Dk. 65 Doğan Can Davas), Metehan Mimaroğlu (Dk. 57 Soukou)

Gol: Dk. 45+1 Metehan Mimaroğlu (Teksüt Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 4 Mücahit Albayrak, Dk. 87 Zafer Görgen, Dk. 88 Mehmet Özcan, Dk. 90+2 Soukou (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 28 Rahman Buğra Çağıran, Dk. 90+2 Laura, Dk. 90+6 Oltan Karakullukçu (Gençlerbirliği)

Aktepe Stadı'nda oynanan maçın son bölümünde sahaya giren bir taraftar, güvenlik güçleri tarafından yakalanarak stat dışına çıkarıldı. Ligde iki maç sonra kazanan ve puanını 36 yapan Teksüt Bandırmaspor, 6. sıraya yükseldi. Teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki Gençlerbirliği ise ligde oynadığı son 4 maçta sadece bir puan alabildi. 32 puanda kalan başkent temsilcisi 9. sırada yer alıyor.