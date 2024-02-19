Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar: Türkiye Kupası’nı kazanmayı hedefliyoruz

Beşiktaş, Süper Lig'in 26'ncı haftasında sahasında Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın her geçen gün daha iyi olacağını söyleyen Mete Vardar, "Bugün önemli bir maçtı. İlk yarıda çok tempolu oynamadık ama ikinci yarıda sahanın hakimi Beşiktaş'tı. Hakem hatalarının çok konuşulmayacağı bir maçtı. İlk yarıda Gedson'a yapılan müdahale sarı kart olabilirdi. Beşiktaş her geçen gün daha iyi olacak. Yeni transferlerimiz çok değerli isimler. Beşiktaş'a hem oyun gücü hem kalite olarak çok şey katacaktır, Türk futboluna da katkı sağlayacaktır. Her geçen gün futbol kalitesinin yukarıya çıkacağını düşünüyorum. Güzel bir maç oldu. İki hedefimiz var. Şampiyonluk hedefinden uzak kaldık. Türkiye Kupası'nı kazanabilmek ve Süper Lig'i üçüncü sırada tamamlamayı hedefliyoruz" yorumlarında bulundu.



"BEŞİKTAŞ TARAFTARI DOĞRU ZAMANDA DOĞRU REAKSİYONU GÖSTERİR"



Taraftarların oyunculara daha çok destek vermeleri gerektiğini ifade eden Vardar, "Taraftarlara küçük bir ricam olacak. Biz de taraftarız onlar gibi. Beşiktaş forması giyen oyunculara bu anlamda tepki vermek yerine desteği sağlamaları, lig sonuna kadar bunu sürdürmeleri en büyük arzumuz. Beşiktaş taraftarı doğru zamanda doğru reaksiyonu gösterir" diye konuştu.



"SALİH UÇAN DA CENK TOSUN DA ÇOK DEĞERLİ"



Salih Uçan ve Cenk Tosun hakkında konuşan Mete Vardar, "Futbol yapımızı profesyonelce yönetiyoruz. Futbol bilgisi tartışılmayacak iki kişi olan Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba, oyuncularla görüşmelerini yapıyor. Salih Uçan da Cenk Tosun da çok değerli. Karşılıklı konuşuluyor. En doğru karar hem futbolcular hem de kulüp için verilecektir" şeklinde konuştu.



"TÜRKİYE'DE FUTBOLDA GÜVEN EKSİKLİĞİ VAR"



Bu sene hakem hatalarının fazla olduğunu dile getiren Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, "Beşiktaş'ın hakları ya da diğer kulüplerin hakları değil, Türkiye'de futbolda güven eksikliği var. Bu durum her kulüp tarafından ifade ediliyor. Türkiye'de üç büyük gibi bir algı var. İki büyük kulübün şampiyonluğa oynadığı senede, bu algı yıkılsın diye Beşiktaş biraz daha geride diye, en kolay hakem hatalarının yaşandığı sene gibi hissediyoruz. Sahadaki görüntü böyle. Bu sene hakem hatalarına Beşiktaş maçlarında çok sık karşılaştık" dedi.



"BUNA BİR CEVAP VERİRSEM NECİP'E SAYGISIZLIK YAPMIŞ OLMAZ MIYIM?"



Konyaspor karşılaşmasında Tayyip Talha Sanuç'un kadroda olmamasıyla ilgili konuşan Vardar, "Bu teknik bir konu. Teknik konuyla ilgili futbolu yöneten isimler ve hocamız var. Buna bir cevap verirsem Necip'e saygısızlık yapmış olmaz mıyım? Necip üç haftadır kötü mü oynuyor, bence çok iyi oynuyor. Bence bunu konuşmak daha iyi olur" ifadelerini kullandı.



"BAŞKANIMIZ HASAN ARAT, BEŞİKTAŞ'IN MENFAATİ İÇİN HER ŞEYİ GÖRÜŞÜYOR"



Yayın ihalesi ile ilgili de konuşan Mete Vardar, şu yorumlarda bulundu:



"Bu konuyla ilgili görüşmeler devam ediyor. Başkanımız Hasan Arat, Beşiktaş'ın menfaati için her şeyi görüşüyor, en doğru kararı alacağımızı düşünüyorum. Yayın ihalesinde 5 sene öncesine göre büyük bir değer kaybı var. Türk futbolunun bu değeri hem maddi hem manevi olarak alması için çalışıyoruz."



Mete Vardar, sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Emirhan Delibaş için, "Semih Kılıçsoy çok değerli bir isim ve maçın ardından 'Dünyanın en önemli kulübünde oynuyorum, hiçbir yere gitmeyi düşünmüyorum' dedi. Bu konuyla ilgili sadece bunu söyleyeceğim" diyerek sözleri tamamladı.