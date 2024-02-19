Fernando Santos: İlk 25 dakika berbattık

Süper Lig'in 26'ncı haftasında Beşiktaş sahasında Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Fernando Santos, açıklamalarda bulundu.

İlk 25 dakikanın kötü olduğunu, ikinci yarıya ise gerekenleri yaparak başladıklarını belirten Fernando Santos, "25 dakika maça kötü başladık. Agresif değildik. Agresifliği gösteremedik. Topu kullanma anlamında da kötüydük. Burada rakibi de tebrik ediyorum ama bunu yapmalarına biz izin verdik. Topu çok rahat kullandılar. Daha sonra toparlandı. Öne çıkmaya çalıştık. Devre arasında yapmamız gerekenleri söyledik. Bu durumu değiştirmemiz gerektiğini söyledik. İkinci yarıya yapmamız gerekenleri yaparak başladık. Geride kalmadık, daha agresiftik. Önemli olan ilk 25 dakikanın bir daha tekrarlanmaması. Doğru yaptıklarımızın üstüne gitmemiz gerekiyor. Hak ettiğimiz bir galibiyet olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ KONTRATAK YAPACAK BİR TAKIM DEĞİL"

İkinci yarı daha iyi olduklarını belirten Fernando Santos, "Aslında bunun sebebi ilk 25 dakikada yüksek şiddetli bir oyun oynamamamız. İçerde de dışarda da Beşiktaş bu oyunu oynayamaz. Bu asla benim kabul ettiğim bir oyun anlayışı değil. Bunu değiştirmeliyiz. Agresif değildik. Her takım çok savaşıyor. Bizim de bunu yapmamız gerekiyor. İkinci yarı daha çok öndeydik. Defans hattımız orta sahanın yakınındaydı. Rakibe top vermedik, biz kullandık. İyi fırsatlar yakaladık. İkinci yarıda tek sıkıntı çok acele ettik. Çok fazla top kaybettik. Bunu da düzeltmeliyiz. İkinci yarı reaksiyonu gösterdik. Bunu net olarak söylemek istiyorum. Beşiktaş kontratak yapacak bir takım değil. Uzun toplar atıp, bireysel yeteneklerle sonuca gidecek bir takım değil. Oyunu kontrol etme, domine etme konusunda çalışmak zorundayız. Bu seviyeye geleceğimizi biliyorum. Çok fazla oyuncu dışardaydı. Bazı oyuncuları maç kadrosuna almadık. Herkes bir araya geldi. Herkesin bir katkısı olacak. Kadroda olmayanlar çok çalışacak" diye konuştu.

"İLK 25 DAKİKA BERBATTIK"

Siyah-beyazlı taraftarlara desteklerinden dolayı teşekkür eden Santos, "Kötü değildik ilk 25 dakika berbattık. Bunu net olarak söyledim. 25'ten sonra toparladık ama ilk 25 dakika çok kötüydü. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bazen oyunculara güven vermeniz gerekiyor. Saha içinde her oyuncuyu desteklerim. İlk yarıdaki oyundan sonra reaksiyondan mutluyum. Çoğu şeyi değiştirdik" şeklinde konuştu.

"KISA ZAMAN İÇİNDE ÇÖZECEĞİZ"

Takımın başına geçtiklerinden beri tam takım olarak ilk kez bu hafta çalıştıklarını dile getiren tecrübeli teknik adam "Geleli 40, 45 gün oldu. Geldiğimiz günden beri takımın birlikte olduğu ilk antrenmanı bu hafta yaptık. Ofansif olarak zorlanıyoruz. En kısa zamanda bunu çözeceğiz. İdmanlarda daha çok yapacağız. Beşiktaş, kontratak oynamaz. Organize atakları daha çok geliştirmek zorundayız. Kısa zaman içinde bunu çözeceğimizi düşünüyorum. Oyuncularımın da daha çok çalışarak, beraber çalıştıkça hücumda orta, şut gibi tercihleri daha rahat yapacaklarını biliyorum" ifadelerini kullandı.

"NECİP HARİKA OYNUYOR"

Yeni transfer Warroll'un kadroda olmamasıyla ilgili gelen bir soru üzerine Santos, şöyle cevap verdi:

"Necip harika oynuyor. İnanılmaz bir profesyonel. Agresiflik, karakter anlamında. Necip'in bu kadar iyi oynaması dolayısıyla oldu. Necip takımın en iyilerinden."

"ŞU AN DERBİYİ DÜŞÜNME ZAMANI DEĞİL"

Süper Lig'in 28'inci haftasında Galatasaray ile oynayacakları derbi maç hakkında düşünceleri sorulan Santos, şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzde İstanbulspor maçı var. Sonrasında kupa maçı var. Şu an derbiyi düşünme zamanı değil. Tek odak noktam İstanbulspor maçı. Adım adım maç maç bakıyoruz. Büyük bir takımla oynayacağız. O maçı o zaman konuşacağız."

"HER OYUNCU 11 OYUNCUSU"

Siyah-beyazlı ekibin Kamerunlu golcüsü Aboubakar ile ilgili düşünceleri sorulan Fernando Santos, sözlerini şöyle tamamladı:

"Aboubakar sakatlıktan yeni çıktı. Aynı Salih gibi, o da oyuna sonradan girdi. Aboubakar'ın bugün 20 dakika civarında oynayabileceğini düşündük. Her oyuncu ilk 11 oyuncusu. 11'i ben seçmiyorum. Azmini, isteğini gösterirse oyuncu 11 oyuncusu olur. Aboubakar'ın isteği var. İdmanlarda iyi çalışıyor. Yetenekli bir oyuncu. Diğer oyuncular gibi."