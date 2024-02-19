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Giriş Tarihi: 19.2.2024 11:11

Ömer Faruk Mahir: Kardeş takımımız ile puanları bölüşmek zorunda kaldık

Ömer Faruk Mahir: Kardeş takımımız ile puanları bölüşmek zorunda kaldık

Atakaş Hatayspor Hatayspor ile 1-1 berabere kalan EMS Yapı Sivasspor'da karşılaşmanın ardından yardımcı antrenör Ömer Faruk Mahir açıklamalarda bulundu. Mahir, "Kardeş takımımız Hatayspor ile puanları bölüşmek zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.

EMS Yapı Sivasspor Yardımcı Antrenörü Ömer Faruk Mahir, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi ve afet sonrasında Hatayspor'un toparlanmasının önemli olduğunu kaydetti.

Güçlenerek giden bir oyun anlayışlarının olduğunu dile getiren Mahir, takım olarak her hafta ilerlediklerini aktardı. Öne geçtikleri maçta puan kaybetmenin üzücü olduğunu ifade eden Mahir, şunları kaydetti:

"Kardeş takımımız Hatayspor ile puanları bölüşmek zorunda kaldık. Son 10 dakika gerçekten Hatayspor'un çok daha etkin, baskılı oynadığı bir maçtı. Bizim de zorunlu yapmamız gereken değişiklikler vardı. Ondan dolayı böyle oldu. Bundan sonraki süreçte de onlara başarılar diliyorum. Her şeyin en güzeline layıklar."

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Ömer Faruk Mahir: Kardeş takımımız ile puanları bölüşmek zorunda kaldık
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