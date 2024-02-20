Fernando Muslera’dan kariyer rekoru!

Muslera'nın maç başına yediği gol ortalamaları; 2019-20 sezonunda 0,73, 2022-23 sezonunda 0,79, 2013-14 sezonunda ise 0,86 oldu. Tecrübeli kalecinin Galatasaray formasıyla sezonlara göre Süper Lig'de yediği gol sayıları ve maç başı ortalamaları şöyle;



SEZON MAÇ SAYISI YEDİĞİ GOL MAÇ BAŞI ORTALAMA 2023-24 25 14 0,56 2022-23 33 26 0,79 2021-22 25 31 1,24 2020-21 22 20 0,91 2019-20 26 19 0,73 2018-19 33 32 0,97 2017-18 33 33 1 2016-17 34 40 1,18 2015-16 33 46 1,39 2014-15 32 34 1,06 2013-14 29 25 0,86 2012-13 33 33 1 2011-12 33 23 0,7