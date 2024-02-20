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Giriş Tarihi: 20.2.2024 15:43

Fernando Muslera'dan kariyer rekoru!

Fernando Muslera’dan kariyer rekoru!

Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera, kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor. Uruguaylı eldiven, Süper Lig'de maç başına 0.56 gol yiyerek kariyer rekorunu kırmayı başardı. Muslera ayrıca Avrupa'da da en az gol yiyen 3. kaleci konumunda.

Süper Lig'de lider Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü'nü Kerem Demirbay, Davinson Sanchez ve Icardi'nin golleriyle 3-0 mağlup ederek galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

MUSLERA KARİYER REKORUNU KIRDI

Galatasaray'daki 13. sezonunu yaşayan Muslera, kariyerinin en iyi dönemini geçiriyor. Süper Lig'de çıktığı 25 karşılaşmada yediği 14 golle maç başına 0,56 ortalama yakalayan tecrübeli eldiven, geçmiş sezonlara göre en iyi performansını sergiledi. Sarı-kırmızılılarda şampiyonluk yaşadığı ilk sezonunda (2011-12) kalesinde maç başına 0,7 gol gören Muslera, bu ortalamayı geride bırakmayı başardı.

Muslera'nın maç başına yediği gol ortalamaları; 2019-20 sezonunda 0,73, 2022-23 sezonunda 0,79, 2013-14 sezonunda ise 0,86 oldu. Tecrübeli kalecinin Galatasaray formasıyla sezonlara göre Süper Lig'de yediği gol sayıları ve maç başı ortalamaları şöyle;

SEZON MAÇ SAYISI YEDİĞİ GOL
MAÇ BAŞI ORTALAMA
2023-24 25 14 0,56
2022-23 33 26 0,79
2021-22 25 31 1,24
2020-21 22 20 0,91
2019-20 26 19 0,73
2018-19 33 32 0,97
2017-18 33 33 1
2016-17 34 40 1,18
2015-16 33 46 1,39
2014-15 32 34 1,06
2013-14 29 25 0,86
2012-13 33 33 1
2011-12 33 23 0,7
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Fernando Muslera'dan kariyer rekoru!
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