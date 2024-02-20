Kulüpler döküldü borçlar tavan yaptı

Avrupa Kulüp Finansmanı ve Yatırım raporuna göre; Süper Lig, mali olarak net öz sermayede en fazla zarar veren Avrupa kulüplerini bünyesinde barındırıyor. Süper Lig'de 18 takım toplamda 814 milyon Euro'luknet öz sermaye zararına ulaştı. 4 büyük takımımız da 2023 yılında net öz sermaye zararında en kötü ilk 10 takım arasında yer aldı.UEFA'dan yapılan değerlendirmede ilk sırada İtalyan Roma yer alırken, Beşiktaş 151 milyon Euroöz sermaye zararı ile 4. sırada yer aldı. Trabzonspor 110 milyon Euroile beşinci, G.Saray 109 milyon Euroile altıncı, F.Bahçe ise 82 milyon Eurozararla 7. sırada gösterildi. Rapordaki en önemli detay ise kulüplere yapılan uyarıydı.EN fazla zarar açıklayan ilk 10 takım listesinde iki takımımız yer aldı. Trabzonspor geçen yıl vergi dışı 53 milyon Euro (1 milyar 763 milyon TL) zarar ile sekizinci, G.Saray ise 48 milyon Euro (1 milyar 596 milyon TL) ile 9. kulüp oldu.FAALİYET zararı raporu değerlendirilmesinde ise sadece Trabzonspor yer aldı. Bordo-mavililer, Barcelona'nın 179 milyon Euro ile zirvede yer aldığı listede 35 milyon Euro (1 milyar 164 milyon TL) zararı ile 5. sırada konumlandı.