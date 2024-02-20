Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Napoli'nin yeni teknik direktörü Francesco Calzona oldu
Giriş Tarihi: 20.2.2024 09:46

Napoli'nin yeni teknik direktörü Francesco Calzona oldu

AA
Napoli’nin yeni teknik direktörü Francesco Calzona oldu

Serie A ekibi Napoli, teknik direktör Walter Mazzarri'nin görevine son vererek yerine Francesco Calzona'yı getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 3 ay önce göreve başlayan İtalya çalıştırıcı Mazzarri ile yollar ayrıldı. Mazzarri'nin yerine ise halen Slovakya Milli Takımı'nı çalıştıran Francesco Calzona getirildi.

55 yaşındaki İtalyan Calzona, Napoli'de daha önce 2015-2018 ve 2021-2022 yılları arasında yardımcı antrenörlük yaptı. Serie A'da geçen sezon şampiyonluğa ulaşan, bu sezon ise beklentilerin uzağında kalan Napoli, 36 puanla 9. sırada yer alıyor.

Napoli, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçında yarın Barcelona'yı konuk edecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Napoli'nin yeni teknik direktörü Francesco Calzona oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA