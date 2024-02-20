Son dakika haberi: Fenerbahçe’den Çağlar Söyüncü kararı!

BONSERVİSİ ALINMAK İSTENİYOR

AS'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, 27 yaşındaki Milli oyuncunun bonservisini almak için Atletico Madrid ile görüşme gerçekleştirecek.

Haberin detaylarında ise Çağlar Söyüncü'nün, Fenerbahçe'de kalmak isteyebileceği çünkü çocukluğundan beri desteklediği takım olması ve kız arkadaşının İstanbul'da yaşamasından kaynaklı olarak Fenerbahçe'de kalabileceği söylendi. Ayrıca düzenli olarak ilk 11'de oynayabilme ihtimali bulunduğundan Çağlar Söyüncü'nün de bu teklife sıcak bakabileceği söylendi.

Fenerbahçe de gelecek sezondan itibaren değişecek yabancı kuralı sebebiyle Çağlar Söyüncü'yü mutlaka kadrosunda tutmak istiyor.

Kanarya, 27 yaşındaki milli savunma oyuncusunu bonservisiyle birlikte renklerine bağlayarak stratejik bir hamlede bulunmayı hedefliyor.