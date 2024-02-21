Son dakika Galatasaray haberi: Böyle joker görülmedi! Barış Alper Yılmaz parlıyor...

Bu sezon Aslan'ın parlayan ismi Barış Alper Yılmaz, 3 kulvarda 40 maça çıkarken bunu 5 mevkide oynayarak gerçekleştirdi. 20 kez sağ açık oynayan 23 yaşındaki oyuncu, 7 maç sol kanada geçerken 2 defa da ileri uçta forvet rolündeydi. Okan Buruk'un jokeri olan milli oyuncu, savunmada 7'si sol bek, 4'ü sağ bek olmak üzere 11 maçta forma giydi. 23 kez ilk 11'de başlayan Barış Alper Yılmaz, sahada kaldığı 2 bin 164 dakikaya 4 gol-7 asist sığdırdı. Süper Lig'de Ankaragücü deplasmanında sağ bekte oynayan Barış Alper, Sanchez'e verdiği gol pasıyla maçı çözen isimlerden oldu. Barış, Avrupa Ligi'ndeki Sparta Prag rövanşında ise tekrar hücuma dönecek ve sağ açıkta şans bulacak.



20 MİLYON EURO DEĞER BİÇİLİYOR



23 yaşındaki çok yönlü milli oyuncuyu Avrupa'dan scoutlar Prag'da da canlı olarak takip edecek. Sezon sonunda İngiltere, İtalya ve Almanya'dan teklifler almasına kesin gözüyle bakılan Barış Alper'e, Galatasaray cephesi 20 milyon Euro'nun üzerinde değer biçiyor.