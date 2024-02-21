Trabzonspor’da forvette zor tercih! Enis Destan parlıyor...

İdmanlardaki hırslı ve istekli yapısıyla da dikkat çeken Enis'in formaya daha yakın olduğu belirtilirken, Afrika Kupası'ndan kısmi antrenman eksiği ile dönen Onuachu'ya özel çalışma programı verileceği ve maçın gidişatına göre sonradan oyuna gireceği öğrenildi.