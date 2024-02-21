Trabzonspor’da forvette zor tercih! Enis Destan parlıyor...

Trabzonspor'da Paul Onuachu'nun Afrika Kupası'ndan dönmesiyle birlikte hücum hattında rekabet kızıştı. Enis Destan, Nijeryalı futbolcunun yokluğunda ilk 11'de çıktığı 7 lig maçında 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Toplamda ise 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
AVCI'YI ZOR BİR TERCİH BEKLİYOR
Onuachu ise 9 gol ve 3 asistle oynadı. İki futbolcusundan da memnun olan teknik direktör Abdullah Avcı'yı, bu hafta sonu Adana Demirspor'la evlerinde oynayacakları karşılaşma öncesi zor bir tercih bekliyor.