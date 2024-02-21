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Giriş Tarihi: 21.2.2024 08:48 Son Güncelleme: 21.2.2024 08:53

Trabzonspor'da forvette zor tercih! Enis Destan parlıyor...

Trabzonspor’da forvette zor tercih! Enis Destan parlıyor...

Trabzonspor'un son haftalardaki parlayan yıldızı olan Enis Destan, Onuachu’nun yokluğunda takımın skor yükünü omuzladı. 21 yaşındaki futbolcu, bu hafta Nijeryalı yıldıza göre ilk 11’de yer alma açısından bir adım önde.

Trabzonspor'da Paul Onuachu'nun Afrika Kupası'ndan dönmesiyle birlikte hücum hattında rekabet kızıştı. Enis Destan, Nijeryalı futbolcunun yokluğunda ilk 11'de çıktığı 7 lig maçında 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Toplamda ise 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

AVCI'YI ZOR BİR TERCİH BEKLİYOR

Onuachu ise 9 gol ve 3 asistle oynadı. İki futbolcusundan da memnun olan teknik direktör Abdullah Avcı'yı, bu hafta sonu Adana Demirspor'la evlerinde oynayacakları karşılaşma öncesi zor bir tercih bekliyor.

İdmanlardaki hırslı ve istekli yapısıyla da dikkat çeken Enis'in formaya daha yakın olduğu belirtilirken, Afrika Kupası'ndan kısmi antrenman eksiği ile dönen Onuachu'ya özel çalışma programı verileceği ve maçın gidişatına göre sonradan oyuna gireceği öğrenildi.

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Trabzonspor'da forvette zor tercih! Enis Destan parlıyor...
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