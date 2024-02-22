Son dakika haberi: Caner Erkin performansıyla Türkiye gündeminde!

Kariyerinde CSKA Moskova, Inter, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi dev kulüpler bulunan Caner Erkin, sezon başında transfer olduğu Eyüpspor'da adeta küllerinden doğdu. Caner Erkin, Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor formasıyla bu sezon 21 maçta süre aldı. 1731 dakika sahada kalan 35 yaşındaki futbolcu takımına 6 gollük katkı verdi. 35 yaşındaki futbolcu 289 dakikada bir gol attı.

CANER ERKİN DAMGA VURUYOR!

Caner Erkin, attığı gollerin dışında asistleriyle de adından söz ettirdi. Deneyimli sol bek, Eyüpspor'da 6 asistlik skor katkısı yaptı. Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, 1. Lig'de liderlik koltuğunda oturuyor. İstanbul ekibinin en yakın rakibi Göztepe ile arasında 9 puanlık fark var.

GALATASARAY İLE ANILMIŞTI

Eyüpspor'da başarılı bir grafik çizen Caner Erkin, ara transfer döneminde sol bek arayışı bulunan Galatasaray ile de anılmıştı.