Son dakika: TFF, Süper Lig’de 2024-2025 sezonunun başlangıç tarihini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig'de 2024-2025 sezonu başlangıç tarihlerini belirledi. Alınan karara göre; Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig 9, 10, 11 ve 12 Ağustos 2024 tarihlerinde, TFF 2. Lig 31 Ağustos - 1 Eylül 2024 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. TFF 3. Lig'in başlangıç tarihi ve sezon planlamalarına ilişkin diğer detaylar ise daha sonra ilan edilecek. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.