Süper Kupa finali 7 Nisan’da Şanlıurfa’da

TFF, 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanması gereken ancak ertelenen Galatasaray- Fenerbahçe Süper Kupa finalinin tarihini ve yerini duyurdu. Yapılan açıklamada;denildi. Karşılaşmayı ATV naklen ekrana getirecek. A Spor da gün boyu yaşanan kupa heyacanını futbolseverlerle buluşturacak. Bu arada TFF, Süper Lig'in 5, 6, 7 ve 8 Nisan tarihlerinde oynanması planlananbildirdi.TFF, Süper Kupa'daki takvim değişikliği nedeniyle