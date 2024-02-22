Süper Kupa finali 7 Nisan’da Şanlıurfa’da

TFF, 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanması gereken ancak ertelenen Galatasaray- Fenerbahçe Süper Kupa finalinin tarihini ve yerini duyurdu. Yapılan açıklamada; "Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 7 Nisan Pazar günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda yapılacaktır"
denildi. Karşılaşmayı ATV naklen ekrana getirecek. A Spor da gün boyu yaşanan kupa heyacanını futbolseverlerle buluşturacak. Bu arada TFF, Süper Lig'in 5, 6, 7 ve 8 Nisan tarihlerinde oynanması planlanan 32. haftadan itibaren birer hafta kaydırılacağını ve 26 Mayıs 2024'te tamamlanacağını
bildirdi.
Yeni transferler de sahne alacak
TFF, Süper Kupa'daki takvim değişikliği nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı'nın 18. maddesinin bu maçta uygulanmamasına ve yeni transfer edilen oyuncuların da finalde oynatılmasına karar verdi