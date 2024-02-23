Belçika’da son 3 yılın yükselen yıldızı: Union Saint-Gilloise

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 1897'de kurulan Union SG, ikinci dünya savaşı öncesine kadar ülkenin en başarılı takımı olarak dikkati çekti. 1904-1935 yılları arasında Belçika'nın en üst seviye futbol liginde (Pro Ligi) 11 kez şampiyonluğa ulaşan mavi-sarılı takım, 2 kez de Belçika Kupası'nı kazandı.

Uzun yıllar şampiyonluk hasreti yaşayan Union SG, 1973'te küme düştü. Yaklaşık yarım asır alt liglerde mücadele eden Union SG, 2021'e kadar dönemedi. 2020-2021 sezonunda ikinci ligde şampiyon olarak Pro Ligi'ne gelen mavi-sarılı takım, ilk sezonunda normal sezonu lider tamamladı. Play-off'ta şampiyonluğu Club Brugge kazandı. Union SG, geçen yıl ise normal sezonu ikinci sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'nde eleme oynama hakkı elde etti.