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Giriş Tarihi: 23.2.2024 12:58 Son Güncelleme: 23.2.2024 13:03

Çekya basını Galatasaray galibiyetini bu sözlerle kutladı! "Prag, Türklere gerçek cehennemi gösterdi"

Çekya basını Galatasaray galibiyetini bu sözlerle kutladı! Prag, Türklere gerçek cehennemi gösterdi

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-2 kazandığı maçın rövanşında Çekya'nın Sparta Prag ekibine 4-1 yenilen Galatasaray, Avrupa kupalarına veda etti. Prag'daki Letna Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray'ın golünü Abdülkerim Bardakcı atarken, ev sahibi ekibin gollerini ise Angelo Preciado, Indrit Tuci, Lukas Haraslin ve Jan Kuchta kaydetti. Çekya basını, Galatasaray galibiyetini çarpıcı başlıklarla manşetlerine taşıdı.

TN CZ'de yer alan haberde "Letna'da muhteşem bir gece. Sparta, Galatasaray'ı devirdi" başlığı kullanıldı. Haberde "Sparta Praglı futbolcular, Türkiye'deki ilk yenilgiye rağmen son 16 turuna çıkmanın mutluluğunu yaşıyor" ifadeleri kullanıldı.

iSport ise "İntikam, duygusal bir şekilde sona erdi" başlığını attı. Haber detayında "Gururlu Galatasaray'ı 4-1 mağlup eden Sparta Prag, UEFA AVrupa Ligi'nde son 16'da. Letna'da büyük zafer" ifadeleri kullanıldı.

"KUNG-FU VE ÖZÜR"

Idnes ise "Maçın ardından kung fu ve özür" başlıklı haberinde "Karşılaşma sonunda bir anda öyle bir tartışma yaşandı ki Sparta Prag kutlamaları bir süre beklemek zorunda kaldı" cümlesine yer verildi.

Sport Aktualne maç için "Sparta Prag, Türklere gerçek futbol cehennemini gösterdi" başlığını kullandı.

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Çekya basını Galatasaray galibiyetini bu sözlerle kutladı! "Prag, Türklere gerçek cehennemi gösterdi"
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