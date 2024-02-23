Çekya basını Galatasaray galibiyetini bu sözlerle kutladı! "Prag, Türklere gerçek cehennemi gösterdi"

TN CZ'de yer alan haberde "Letna'da muhteşem bir gece. Sparta, Galatasaray'ı devirdi" başlığı kullanıldı. Haberde "Sparta Praglı futbolcular, Türkiye'deki ilk yenilgiye rağmen son 16 turuna çıkmanın mutluluğunu yaşıyor" ifadeleri kullanıldı.
iSport ise "İntikam, duygusal bir şekilde sona erdi" başlığını attı. Haber detayında "Gururlu Galatasaray'ı 4-1 mağlup eden Sparta Prag, UEFA AVrupa Ligi'nde son 16'da. Letna'da büyük zafer" ifadeleri kullanıldı.
"KUNG-FU VE ÖZÜR"
Idnes ise "Maçın ardından kung fu ve özür" başlıklı haberinde "Karşılaşma sonunda bir anda öyle bir tartışma yaşandı ki Sparta Prag kutlamaları bir süre beklemek zorunda kaldı" cümlesine yer verildi.
Sport Aktualne maç için "Sparta Prag, Türklere gerçek futbol cehennemini gösterdi" başlığını kullandı.