Çekya basını Galatasaray galibiyetini bu sözlerle kutladı! "Prag, Türklere gerçek cehennemi gösterdi"

"KUNG-FU VE ÖZÜR"

Idnes ise "Maçın ardından kung fu ve özür" başlıklı haberinde "Karşılaşma sonunda bir anda öyle bir tartışma yaşandı ki Sparta Prag kutlamaları bir süre beklemek zorunda kaldı" cümlesine yer verildi.

Sport Aktualne maç için "Sparta Prag, Türklere gerçek futbol cehennemini gösterdi" başlığını kullandı.