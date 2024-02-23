FENERBAHÇE HABERLERİ: Bonucci ayrılığı kafasına koydu

Fenerbahçe'ye ara transfer döneminde gelen Leonardo Bonucci, hayal kırıklığı yaşıyor. Bonucci, Fenerbahçe'ye sürekli oynayıp Euro 2024'te İtalya Milli Takımı'nda oynamak için geldi. Ancak son 5 haftada 2 maçta 12 dakika oynayabildi.

En uzun 10 dakika Rize deplasmanında forma giydi. Geldiğinde üst üste 2 maçta 90 dakika oynamasına rağmen İtalyan stoperin son 5 haftada aldığı süre keyfini kaçırdı. İtalyan oyuncunun Euro 2024 umudu bitti. ABD'den ve İtalya'dan takım aramaya başladığı konuşuluyor. (Fotomaç)