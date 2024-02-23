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Giriş Tarihi: 23.2.2024 13:18

FENERBAHÇE HABERLERİ: Dusan Tadic, Süper Lig'in zirvesinde

FENERBAHÇE HABERLERİ: Dusan Tadic, Süper Lig’in zirvesinde

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Dusan Tadic, performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. 36 yaşındaki Sırp yıldız, dikkat çeken bir istatistikte Süper Lig'in zirvesinde yer almayı başardı.

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic önemli bir istatistiğe imza attı. Sofascore verilerine göre; Süper Lig'de şu ana kadar oynanan maçlarda en çok gol şansı yaratan oyuncu Tadic oldu. Tadic 20 gol şansı yaratarak zirvede rakipsiz kaldı. Tadic son Çaykur Rizespor maçında yaptığı asistle 6 sezon üst üste double double yapmayı da başarmıştı.

Sırp golcüyü 13'er gol şansı yaratmayla takım arkadaşı Sebastian Szymanski ve Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu izliyor. Süper Lig'de bu futbolcuları 12 gol şansı ile Kayserisporlu Miguel Cardoso, Samsunsporlu Emre Kılınç ve Alanyasporlu Oğuz Aydın takip ediyor. Trabzonsporlu Edin Visca 10, Galatasaraylı Dries Mertens ve Fatih Karagümrüklü Eysseric'in 10 gol şansına katkısı var. Top saklama becerisi ve tekniği üst düzeyde olan Tadic, hücum hattında gösterdiği performansla rakip takımlar için ciddi tehlike yaratıyor. (Takvim)

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FENERBAHÇE HABERLERİ: Dusan Tadic, Süper Lig'in zirvesinde
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