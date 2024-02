SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Dusan Tadic’ten Galatasaray’a hodri meydan

"BUGÜN EN İYİSİ, YARIN EN KÖTÜSÜ OLURSUNUZ"

Fenerbahçe'de çok büyük baskı olduğunu vurgulayan 35 yaşındaki sol kanat oyuncusu şu ifadeleri kullandı:

"Bugün en iyisi olurken, yarın en kötüsü olabiliyorsunuz. Bu baskı beni rahatsız etmiyor, Sırbistan'da da aynı durum olduğu için çabuk alıştım. Buradaki fanatizmin tarifi imkânsız. Dünyanın hiçbir yerinde böyle şeyin olduğunu düşünmüyorum. F.Bahçe'ye gelmemin sebeplerinden biri de bu. Kulübü koşulsuz seven, her maçta her şeyini veren bir taraftar ordusu. Yabancılar kendi gözleriyle görene kadar inanamazlar."