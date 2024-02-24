SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Dusan Tadic’ten Galatasaray’a hodri meydan

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Dusan Tadic, Sırp basınına çok çarpıcı açıklamalar yaptı.



Galatasaray ile kıyasıya girilen şampiyonluk yarışına değinen tecrübeli oyuncu, "Fenerbahçe 10 yıldır şampiyon olmadı, kulüp tarihinde böyle bir şey olmadı. Taraftarlar bu ünvanı o kadar büyük bir heyecanla bekliyor ki pek çok büyük isim, iyi oyuncular geldi. Ben ve bütün takım arkadaşlarım, şampiyonluk kupasıyla burada iz bırakmak istiyoruz. Kolay olmayacak, Galatasaray da çok güçlü, bizden iki puan öndeler ama biz kendimize inanıyoruz. Taraftarlar tutkumuzu, enerjimizi fark etti ve inanılmaz destek veriyorlar" diye konuştu.