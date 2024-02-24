SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Dzeko’dan Kartal’a: Oynarım hocam, sorun yok

RAKAMLARLA EDİN DZEKO

- Ligde 18 golle krallık koltuğunda zirvede oturuyor. Toplamda 22 kez fileleri bulan Dzeko, son 6 sezondaki en yüksek gol sayısına erişti.

- Bu sezon forma giydiği her kulvarda tabelayı değiştirdi. Ligde 18, Konferans Ligi Elemeleri ve Konferans Ligi gruplarında da 2'şer gol kaydetti.

- Tüm kulvarlarda 22 gol atan yıldız oyuncu, üst düzey 15 lig + kupa müsabakaları dahil 34 yaş üst futbolcular arasında Avrupa'nın en golcü ismi konumunda.

- Üst üste Alanya ve Rize ağlarını havalandıran Dzeko, Kasımpaşa'yı da boş geçmezse bu sezon ligde ikinci kez 3 gollük seri yakalayacak.

5 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de Kasımpaşa karşılaşması öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Alexander Djiku, Michy Batshuayi, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski ve Cengiz Ünder bugün sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak olan Hatayspor mücadelesinde görev alamayacak.