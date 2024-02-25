Arda doğum gününde forma bekliyor

İspanya La Liga'da lider Real Madrid bugün sahasında Sevilla'yı konuk edecek. Mücadeleyi kazanarak avantajını korumak isteyen Ancelotti'nin ekibinde Arda Güler de 19 yaşına gireceği günde forma bekliyor. Marca'da yer alan haberde Joselu ve Bellingham'ın sakatlıklarının ardından milli futbolcunun Sevilla maçında daha fazla süre alabileceği ifade edildi. Karşılaşma öncesi açıklama yapan teknik direktör Carlo Ancelotti, genç yıldızın sakatlığından dolayı zor bir sezon geçirdiğini belirterek, "Sabırlı olması gerekiyor. Katkı sağlayacak seviyeye ulaşması gerekiyor" yorumunu yaptı.