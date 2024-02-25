B Planı Zaha

Ankaragücü ile deplasmanda oynanan maçta Mauro İcardi'nin yaptığı iddia edilen hareket sonrasında TFF Hukuk Kurulu tarafından PFDK'ya sevk edilmesi sonrasında teknik heyet her ihtimali düşünmeye başladı. Oyuncu tedbirsiz olarak sevk edildiği için yarın RAMS Park'ta oynanacak Antalya maçında sahada olabilecek. Gelecek hafta Süper Lig'de oynanacak kritik Beşiktaş derbisini de düşünen teknik heyet, forvet adaylarını belirledi: Vinicius, Zaha ve Barış Alper... Bu üçlü için planlama yapan Okan Buruk ve kurmaylarının öne çıkardığı isim ise Zaha oldu. Arjantinli golcünün olmadığı senaryoda Zaha ihtimali ağır basıyor. Fildişili yıldız, forvet oynadığı Trabzonspor maçına attığı iki golle damga vurmuştu.27. haftanın kapanışında yarın Antalyaspor'u konuk edecek Galatasaray'da 3 oyuncu ceza sınırında bulunuyor. Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu ve Sergio Oliveira sarı kart görmeleri halinde 3 Mart'ta oynanacak Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düşecek. Futbolcular, teknik heyet tarafından uyarıldı.Sparta Prag maçında sakatlığına rağmen sahaya çıkan Kaan Ayhan gördüğü kırmızı kart sonrasında eleştirilerin de hedefi oldu. Sosyal medyada 29 yaşındaki oyuncunun paylaşımlarına eleştiri dolu mesajlar gelirken teknik heyet ise milli futbolcuya destek oldu. Kaan ile konuşan kenar yönetimi, Antalya mücadelesinde de sağ bekte formayı vererek moral aşılayacak.Sosyal medyadaki görüntülere bakılarak Mauro İcardi'ye ceza vermek haksızlık ve adaletsizlik olur. Çünkü o görüntülerin bariz oynandığı net belli oluyor. Federasyon, oluşturulan yoğun baskılara karşı daha fazla direnemedi ve İcardi'yi disipline sevk etti. Ancak TFF'nin yaptığı açıklama tatmin edici değil. İcardi'yi görüntülere göre mi sevk ettiniz? Baskılardan dolayı ek rapor mu istediniz? Valentin Rosier, Raul Meireles, Robin van Persie, Sadık Çiftpınar ve Pascal Nouma'nın görüntüleri çok netti ve bu oyuncular disipline tedbirli olarak gitti. İcardi'nin tedbirsiz olarak disipline sevk edilmesi belli ki bu kararı verenlerin vicdanlarını da rahatsız ediyor. Geldiği günden beri rakip oyuncularla didişmeyen, taraftarlarla olumsuz iletişim kurmayan, hakemlere aşırı itiraz etmeyen bir oyuncu tribünden çekilen bir görüntüyle yok edilmeye çalışılıyor. Eğer TFF'nin elinde gerçekten net bir görüntü varsa İcardi ceza alabilir. İcardi'nin yokluğunda Okan Buruk'un elinde forvette oynayacak 3 ihtimal var. Barış Alper Yılmaz, Trabzon'da iki gol atan Zaha ve Carlos Vinicius…