Boluspor, Erzurum’u Oulare ile geçti

Boluspor 1 - 0 Erzurumspor
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Feridun Daldaş, Azad İlhan, Mahmut Gülle
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Veaceslav Posmac, Naby Oulare, Onur Ulaş, Ercan Coşkun (Batuhan İşçiler dk. 81), Vusal Iskandarlı (Oğuz Kaan Güçtekin dk. 45), Tunahan Çiçek (Berk Yıldız dk. 81), Jefferson, Daniel Avramovski, Anıl Koç (İshak Karaoğul dk. 90), Petar Gigic (Hüsamettin Yener dk. 90)
Erzurumspor: Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Akbaş (Herolind Shala dk. 76), Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Yakup Kırtay, Süleyman Koç, Sefa Akgün (Alican Özfesli dk. 66), Özgür Sert, Furkan Özhan, Lameir, Mikhael Rosheuvel (Mustafa Gürkan Varlık dk. 73)
Gol: Naby Oulare (dk.50) (Boluspor)
Sarı kartlar: Sefa Akgün, Lameir, Mikael Rosheuvel, Mehmet Göktuğ Bakırbaş (Erzurumspor), Tunahan Çiçek, Petar Gigic, Vusal Iskandarlı (Boluspor)