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Giriş Tarihi: 25.2.2024 18:17

Emre Belözoğlu istifa sinyali vermişti! Son kararını açıkladı...

Emre Belözoğlu istifa sinyali vermişti! Son kararını açıkladı...

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Kayserispor maçının ardından istifa sinyali vermişti. Genç çalıştırıcı, yaptığı açıklamayla göreve devam edeceğini belirtti.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Emre Belözoğlu, şu sözleri kullandı;

"Her anlamda içinde birçok hikayesi olan zor ve farklı bir sezon geçiriyoruz. Başkanımız ve yönetim kurulumuzla bir toplantı gerçekleştirdik. Futbolcularımızla da bir araya gelip bir değerlendirme yaptık. Daha önce camiamıza verdiğimiz bir söz vardı. O sözü tutacağız… Kulübümüzü hak ettiği yere getirecek mücadeleyi burada vermeye devam edeceğiz. Bu şehri, bu camiayı çok seviyorum. Taraftarlarımız; futbolcularımıza ve bize olan güven ve inançlarını asla yitirmesinler."

Emre Belözoğlu, 2-0 öne geçilen ve 3-2 kaybedilen Kayserispor karşılaşmasının ardından istifa sinyali vermiş ve gereğini yapacağını söylemişti.

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Emre Belözoğlu istifa sinyali vermişti! Son kararını açıkladı...
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