Fernando Santos: "Haklı bir galibiyet aldık"

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Santos, maça iyi başladıklarını söyledi.

Rakibe fırsat vermediklerini vurgulayan Santos, "Haklı bir galibiyet aldık, adil bir sonuç oldu. Ama ilk yarının belli bir bölümünde top kayıplarını çok yaptık. Kontratak oynayan İstanbulspor'a yardımcı olduk. Önde çoğalmaya başladılar. Bu şekilde oynamayı kabul etmiyorum. Bu anlamda İstanbulspor'a fırsatları verdik. Bizim yapmamız gereken topa daha çok sahip olup oyunu kontrol etmek. Takım bloğu dağınıkken 70-80 metre geriye koşmamalıyız." açıklamasında bulundu.

İkinci yarıya daha iyi başladıklarını ve ilk yarıdaki top kayıplarını düzelttiklerini vurgulayan Santos, şöyle devam etti:

"İdmanlarda topa sahip olmanın önemine çalışıyoruz. Tabii ki her çalıştığımız sahaya yansımıyor. Bunun sebebi öz güven eksikliği olabilir. Bazen çok acele ediyoruz. Bu anlamda yine çalışarak bunları düzelteceğiz. Beşiktaş karakterine yakışan oyunu oynamalı. Topa daha çok sahip olmalıyız. Bunun için de çalışıyoruz."

Takımın gol yollarında etkisiz olduğu eleştirisine "Bugün 8 net pozisyon yakaladık." cevabını veren Santos, Beşiktaş'ın atak oynayan bir ekip olduğunu ve organize hücumlarla çok gol atacak bir takım olduklarını dile getirdi.

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki TÜMOSAN Konyaspor ve Süper Lig'deki Galatasaray maçlarıyla ilgili de konuşan Santos, şunları söyledi:

"Konyaspor maçı çok önemli. Beşiktaş her zaman kupada ilerlemek zorunda olan bir takım. Kupayı almak istiyoruz. Bu maçı kazanıp yarı finale, ardından finale çıkmak istiyoruz. Bu maça yüzde 100 odaklanmış durumdayız. Galatasaray maçını ondan sonra konuşuruz."

Takımın farklı varyasyonlar üzerinde çalıştığına dikkati çeken Santos, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Topa daha çok sahip olmadığınız zaman seyir zevki olmaz. Farklı varyasyonlar ve ataklar yapmalıyız. Bu da zaman alacak. Taraftarları da anlıyoruz. Göze hoş gelen futbol izlemek istiyorlar ve bunu da izleteceğiz."