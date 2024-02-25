Geceye damga vuran pozisyon

Hakem Cihan Aydın, 90+6'da gelişen Fenerbahçe atağında ceza sahası içinde topun Yunus Emre Gedik'in eline değdiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. VAR hakemi Erkan Engin ile yaptığı görüşme sonrasında pozisyonu izleyip, atışı kullandırdı. Maçın ardından lacivert beyazlılar, karara büyük tepki gösterirken hakem Aydın, itirazdan dolayı Kasımpaşa Sportif Direktörü Serkan Reçber'e kırmızı kart gösterdi. Bu pozisyon sosyal medyada da tartışma konusu oldu.Penaltı kararına G.Saray'dan da büyük tepki geldi. Sosyal medya hesabından "Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar!" paylaşımı yapan Aslan, daha sonra resmi siteden yaptığı açıklamada "Tarihin en kötü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tüm kurullarıyla birlikte derhal istifa etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu maçtan sonra penaltıya isyan etti ve şunları söyledi: "Serbest vuruştan önce zaten bize faul vardı. Bir şey bulacaklar dedik ve buldular. Oyuncu elini çekiyor, penaltı yok. Yunus Emre bana 'elim doğal konumdaydı, zaten elimi çektim. Topa dokunmadım' dedi. Maalesef puan almamıza izin vermediler. F.Bahçe orta sahada üç defansif oyuncuyla çıktı sahaya. Oyun olarak ve taktik olarak zorlamadılar bizi. Çok rahat şekilde önlem aldık."