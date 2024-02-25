Güven tam yola devam

Beşiktaş'ta 1.5 aydır takımın başında olan Fernando Santos'a yönelik eleştirilere yönetimden karşılık geldi. Siyahbeyazlılar, 69 yaşındaki teknik adama tam destek verdiklerini ifade etti. Özellikle oynattığı futbolun hücum yönü eksik olduğu kaydedilen Portekizli hocaya güven duyan yönetim, gelecek sezonun da planlamalarına şimdiden başladı. Son 3 maçta kalesini düşürmeyen takımın savunmasını toparlayan Santos'un gol yollarında da gelişimi sağlayacağına inanılıyor.Uzun vadede birlikte yol almayı istedikleri tecrübeli çalıştırıcı ile futbol koordinatörü Samet Aybaba, gelecek sezonun kadro planlaması ve yapılacak transferler üzerine kafa yormaya başladı. Bu arada kulübe imza attığı 7 Ocak'tan bu yana otelde kalan Fernando Santos, sonunda kendine ev tuttu. Eşini de İstanbul'a getiren başarılı çalıştırıcı için Caddebostan'da ev tahsis edildiği ve Santos ve ailesinin bundan sonra orada yaşayacağı öğrenildi.Beşiktaş ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalayan Fernando Santos, takımın başında çıktığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik, 2 galibiyet elde etti ve 1.89 puan ortalaması yakaladı.