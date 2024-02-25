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Giriş Tarihi: 25.2.2024 13:19 Son Güncelleme: 25.2.2024 13:24

İrfan Can Kahveci'den Fenerbahçe'ye kötü haber

İrfan Can Kahveci’den Fenerbahçe’ye kötü haber

Fenerbahçe'nin bu sezon parlayan yıldızlarından İrfan Can Kahveci'den kötü haber geldi. Sarı-lacivertli kulüp, dünkü Kasımpaşa maçının kadrosuna alınmayan deneyimli oyuncunun sakatlığıyla ilgili açıklama yapıldı.

Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle dünkü Kasımpaşa maçında forma giyemeyen İrfan Can Kahveci'den kötü haber geldi. Sarı-lacivertli kulüp, İrfan Can'ın sağ arka alt adalesinde 2. derece yırtık tespit edildiğini açıkladı.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci'nin ağrı şikayeti hissetmesi nedeniye Acıbadem Saglik Ataşehir Hastanesinde yapılan görüntülenmesinde; sağ arka alt adalede 2.derece yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır."

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İrfan Can Kahveci'den Fenerbahçe'ye kötü haber
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