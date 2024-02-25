İrfan Can Kahveci’den Fenerbahçe’ye kötü haber

Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle dünkü Kasımpaşa maçında forma giyemeyen İrfan Can Kahveci'den kötü haber geldi. Sarı-lacivertli kulüp, İrfan Can'ın sağ arka alt adalesinde 2. derece yırtık tespit edildiğini açıkladı.
FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI
"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci'nin ağrı şikayeti hissetmesi nedeniye Acıbadem Saglik Ataşehir Hastanesinde yapılan görüntülenmesinde; sağ arka alt adalede 2.derece yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır."