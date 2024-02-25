Muçi siftah peşinde

Son oynanan ve 2-0 kazanılan Konyaspor maçında uzaktan şutlarıyla sık sık kaleyi deneyen Beşiktaş'ın yeni transferi Ernest Muçi, kendisine hedef koydu. Bugün İstanbulspor karşısında 11'de sahaya çıkacak olan Arnavut orta saha, ağları sarsarak siftah yapmayı istiyor. Siyahbeyazlı ekipte 2 karşılaşmada sahaya çıkan 22 yaşındaki oyuncu, Legia Varşova'da bu sezon 9 gol kaydetmişti. Tayyip Talha ve Ante Rebic ise kadroya alınmadı.Beşiktaş'ta 8 futbolcu, İstanbulspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında. Necip, Svensson, Masuaku, Amartey, Gedson, Zaynutdinov, Semih ve Demir Ege, kart görmeleri halinde Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.