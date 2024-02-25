SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Fernando Santos’a güven tam, yola devam

EŞİNİ İSTANBUL'A GETİRDİ, KENDİNE EV TUTTU

Uzun vadede birlikte yol almayı istedikleri tecrübeli çalıştırıcı ile futbol koordinatörü Samet Aybaba, gelecek sezonun kadro planlaması ve yapılacak transferler üzerine kafa yormaya başladı. Bu arada kulübe imza attığı 7 Ocak'tan bu yana otelde kalan Fernando Santos, sonunda kendine ev tuttu. Eşini de İstanbul'a getiren başarılı çalıştırıcı için Caddebostan'da ev tahsis edildiği ve Santos ve ailesinin bundan sonra orada yaşayacağı öğrenildi.