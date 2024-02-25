SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Forvette B planı Zaha

Ankaragücü ile deplasmanda oynanan maçta Mauro İcardi'nin yaptığı iddia edilen hareket sonrasında TFF Hukuk Kurulu tarafından PFDK'ya sevk edilmesi sonrasında teknik heyet her ihtimali düşünmeye başladı. Oyuncu tedbirsiz olarak sevk edildiği için yarın RAMS Park'ta oynanacak Antalya maçında sahada olabilecek.

Gelecek hafta Süper Lig'de oynanacak kritik Beşiktaş derbisini de düşünen teknik heyet, forvet adaylarını belirledi: Vinicius, Zaha ve Barış Alper... Bu üçlü için planlama yapan Okan Buruk ve kurmaylarının öne çıkardığı isim ise Zaha oldu. Arjantinli golcünün olmadığı senaryoda Zaha ihtimali ağır basıyor. Fildişili yıldız, forvet oynadığı Trabzonspor maçına attığı iki golle damga vurmuştu.