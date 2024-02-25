Üçüncülük aşkına

Süper Lig'de 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldığı 5 maçlık serinin ardından son iki karşılaşmasını kazanarak krizden çıkan Trabzonspor, bugün Papara Park'ta ağırlayacağı Adana Demirspor'u da mağlup ederek yükselişini sürdürmek istiyor. Bordo-mavili ekip, mücadele öncesi kendisiyle aynı puana sahip (43) Beşiktaş'ın önünde üçüncü durumda bulunuyor. Karşılaşma, Fırtına adına sıralamadaki yerini koruması adına da büyük önem taşıyor. Adalesinden yaşadığı problem nedeniyle önceki gün idmana çıkmayan Fernandez'in durumu belirsizliğini koruyor. Kas spazmı geçiren Berat Özdemir ise dün takımla çalıştı. 25 yaşındaki orta sahanın bugünkü maçta ilk 11'de yer alması bekleniyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, forvette ise Enis ile Onuachu arasında tercih yapacak. Enis, Nijeryalı yıldıza göre bir adım önde gözüküyor.Trabzonspor'da gözler son haftaların formda ismi Trezeguet'nin üzerinde olacak. Hatayspor ve Pendikspor maçlarında ağları sarsan Mısırlı oyuncu, Adana Demirspor karşısında da fileleri havalandırırsa, bordo-mavili formayla ilk kez üst üste üç maçta gol atmış olacak. Süper Lig'de Trabzonspor'la 45 karşılaşmaya çıkan Trezeguet toplamda 17 gol kaydetti.Şampiyonluk sezonundaki coşkulu ambiyansı tribünlerde bir türlü yakalayamayan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, taraftarlara çağrıda bulundu. Deneyimli hoca, "Taraftarımızın varlığı bizi daha da güçlendiriyor. Onların enerjisine çok ihtiyacımız var" dedi.