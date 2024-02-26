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Giriş Tarihi: 26.2.2024 12:43 Son Güncelleme: 26.2.2024 12:56

Son dakika haberi: Galatasaray'da Mauro Icardi'nin cezası belli oldu

Son dakika haberi: Galatasaray’da Mauro Icardi’nin cezası belli oldu

Son dakika haberi: Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'ye bir maç men cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'ye bir maç men cezası verdi.

DERBİDE SAHADA

Icardi, Antalyaspor maçında forma giyemeyecek ve Beşiktaş maçında sahada olacak.

İşte yapılan açıklama:

"GALATASARAY A.Ş. sporcusu MAURO EMANUEL ICARDI'nin, 18.02.2024 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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Son dakika haberi: Galatasaray'da Mauro Icardi'nin cezası belli oldu
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