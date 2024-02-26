Rus fenomen Svetlana Alekseeva, Arda Güler’in oynamamasına tepki gösterdi

Maçta süre alamayan Arda Güler, maçın 80. dakikasında oyuna girmek için kenara geldi. Ancak Ancelotti, Luka Modric'in attığı golden sonra oyuncu değişikliğinden vazgeçti ve Arda'yı yeniden yedek kulübesine gönderdi.

Rus güzel Svetlana Alekseeva, Arda Güler hayranı çıktı | Video

RUS FENOMEN ÜZÜLDÜ

Arda Güler'in Sevilla karşısında forma giymemesi, Real Madrid hayranı olan Rus sosyal medya fenomeni Svetlana Alekseeva'yı da hayal kırıklığına uğrattı. Milli oyuncuyu izlemek için Santiago Bernabeu Stadyumu'na giden Rus güzel, Arda'nın teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından oynatılmamasına isyan etti.

"ARDA'YI İZLEMEYE GİTMİŞTİM"

Svetlana Alekseeva sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Arda Güler'in doğum gününde onu izlemek için Santiago Bernabeu'ya gittim ama oynamadı. En azından Real Madrid maçı kazandı." açıklamasını yaptı.