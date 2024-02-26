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Giriş Tarihi: 26.2.2024 16:47

Rus fenomen Svetlana Alekseeva, Arda Güler'in oynamamasına tepki gösterdi

Rus fenomen Svetlana Alekseeva, Arda Güler’in oynamamasına tepki gösterdi

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 26. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Sevilla'yı 1-0 yendi. Arda Güler'in süre bulamamasına üzülen Rus fenomen Svetlana Alekseeva, Arda Güler için bir paylaşımda bulundu.

İspanya La Liga 26. hafta maçında Real Madrid, sahasında Sevilla'yı konuk etti. Zorlu mücadeleyi Real Madrid, Luka Modric'in golüyle 1-0 kazanmasını bildi.

Maçta süre alamayan Arda Güler, maçın 80. dakikasında oyuna girmek için kenara geldi. Ancak Ancelotti, Luka Modric'in attığı golden sonra oyuncu değişikliğinden vazgeçti ve Arda'yı yeniden yedek kulübesine gönderdi.

Rus güzel Svetlana Alekseeva, Arda Güler hayranı çıktı | Video

RUS FENOMEN ÜZÜLDÜ

Arda Güler'in Sevilla karşısında forma giymemesi, Real Madrid hayranı olan Rus sosyal medya fenomeni Svetlana Alekseeva'yı da hayal kırıklığına uğrattı. Milli oyuncuyu izlemek için Santiago Bernabeu Stadyumu'na giden Rus güzel, Arda'nın teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından oynatılmamasına isyan etti.

"ARDA'YI İZLEMEYE GİTMİŞTİM"

Svetlana Alekseeva sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Arda Güler'in doğum gününde onu izlemek için Santiago Bernabeu'ya gittim ama oynamadı. En azından Real Madrid maçı kazandı." açıklamasını yaptı.

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Rus fenomen Svetlana Alekseeva, Arda Güler'in oynamamasına tepki gösterdi
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