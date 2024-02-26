Son dakika Galatasaray haberi: Aslan zirve aşkına

Maç eksiği ile F.Bahçe'nin 1 puan gerisine düşen Aslan, Antalyaspor'u yenerek tekrar zirveye çıkmak istiyor. Geçtiğimiz perşembe günü Sparta Prag'a elenerek Avrupa'ya veda eden G.Saray, RAMS Park'taki maçta liderlik kadar rekorlarını korumak için de mücadele edecek. Sahasında 30 maçtır yenilmeyen (28G-2B) sarı-kırmızılılar, bu sezon evinde 13'te 13 yaptı. Okan Buruk ise evindeki üst üste en çok galibiyet yaşayan Türk teknik adam rekorunu kırdı (17 maç). Ligde son 14 müsabakasını kaybetmeyen Galatasaray, 12. haftada Hatayspor'a mağlup olduktan sonra 12 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Ayrıca üst üste 7 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.



ANTALYA'YA YENİLMİYOR



G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, çalıştırdığı takımlarla Antalyaspor'a karşı mağlubiyet yaşamadı. Elazığ, Akhisar, Çaykur Rize, Başakşehir ve Galatasaray'ın başında 11 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik aldı.