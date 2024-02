Emre Belözoğlu'dan büyük tepki! "Allah bana 150 yıl ömür verseydi..."

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, Süper Lig'de 5 maçtır kazanamadıklarını hatırlatarak, "Bugün bizim için önemliydi. Ankaragücü'ne geldiğim günden beri bize gösterilen teveccüh mükemmel. Ankara'yı, Ankaragücü'nü ailemle, ekibimle çok sevdik. Kazandığımız için mutluyum. Fenerbahçe maçları her zaman benim için zor olur. Bugün bütün takımımı, arkadaşlarımı, kardeşlerimi tebrik ediyorum. Fenerbahçe gibi güçlü, bu ligin üstünde çok özel bir takıma karşı bu kadar üstün oyunla kazandık. Kupa bizim için değerli. Bunu lige de yansıtmalıyız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe taraftarının kendisi aleyhine küfürlü tezahüratta bulunmasıyla ilgili üzüntüsünü dile getiren Belözoğlu, şunları kaydetti:

"Allah bana 150 yıl ömür verseydi, böyle bir şey yaşayacağımı düşünmezdim. Çok üzgünüm. Herkes, benim Fenerbahçe'ye gerçekten kalbimin en güzel yerinde sakladığımı bilir. Bugün yaşanan hak ettiğim bir şey değildi. Her vicdan sahibi insan için bu öyledir. Sokaktaki her Fenerbahçeliden beni ne kadar sevdiğini görüyorum. Hayat bazen çok sevdiğiyle sınar insanı. Bugün bunu yaşayacağım hiç aklıma gelmezdi. 'Fenerbahçeli Emre' olarak anılıyorum ama Fenerbahçe'ye karşı oynarken de ekmeğini yediğim kulübe ihanet etmem. Fenerbahçe'nin aleyhine hiçbir zaman açıklamam olmaz. Fenerbahçeli Emre olmak benim için her zaman ayrıcalık oldu. Bugün çok büyük hayal kırıklığı yaşadım. Beni çok seven Fenerbahçeliler var. Fenerbahçe'den ayrılırken de bu kadar ağır olmasa da benzer şeyler yaşadım. Gel dediler geldim, git dediler gittim. Fenerbahçe iyisiyle kötüsüyle üstü değil altı çizilir benim için. Fenerbahçe'yi gönlümden başka bir yere koymam."

"SERGEN YALÇIN'IN KENDİ FİKRİ"

Emre Belözoğlu, "Tarihin en iyi Galatasaray kadrosu" düşüncesine Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın katılmamasıyla ilgili fikrinin sorulması üzerine, "Bu Sergen Yalçın'ın kendi fikri. Benim gördüğüm en iyi kadro olduğunu düşünüyorum. En başarılı, en iyi oynayan başka bir şey, en iyi kadro başka. Yaşım 44, en iyi kadrosu olduğunu söyledim. B Galatasaray'ı yüceltmez, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı küçültmez. Ben bunu futbol adamı olarak söylüyorum. Ben işimi yaparım, kimse benim sözlerimi desteklemek zorunda değil. İnanmadığım bir şey söylemem. Derinlik anlamında en iyi kadrosu." cevabını verdi.

"BAŞKANLA KONUŞMADAN KARAR ALAMAZDIM"

Emre Belözoğlu, Kayserispor yenilgisi sonrası "Başkanımızla konuşup gereğini yapacağım" diyerek istifa sinyali vermesiyle ilgili, "Başkanla konuşmadan karar alamazdım. 19 Mayıs Stadı açıldığında ben olurum ya da olmam Ankaragücü Avrupa'da olmalı. Ne olursa olsun bugün oyuncularımın böyle bir reaksiyon vermeleri, takımlarına sahip çıkmaları önemliydi." diye konuştu.

MKE Ankaragücü'nün çok kısa sürede kendisi için özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Belözoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Burada kalmam da Ankaragücü'nün hayrına olacaksa kalırım. Gitmem de hayrına olacaksa giderim. Ankara'da insanlar bana Fenerbahçe'deki duyguları yaşatıyor. Sokaklarda gördüğüm bu sevgiyi desteklememiz lazım. Ankaragücü büyük bir camia. Yönetimimiz cefakarca çalışıyor. Bir önceki Sayın Başkanımız Faruk Koca türlü türlü sorunlar yaşadı. Taraftarımızı mutlu etmemiz lazım. Bu gece önemli bir gece olur bizim için."

MKE Ankaragücü'nün geçen yıl kupada Beşiktaş ve Trabzonspor'u da elediğini hatırlatan Belözoğlu, "Bu sezon bizim için en büyük üzüntü Galatasaray maçında yenilen erken 2 goldü. Takımın içinde öz güvensizlik oldu. Burada yaşadığım en büyük sıkıntılar Antalya maçı ve Galatasaray maçındaki durum. Ligin çok üstündeki Fenerbahçe'ye karşı bu oyunu oynayan takım, her takıma karşı oynar. Bugün bizim için hayırlı bir gün oldu. İnşallah Ankaragücü'ne kupa kazandıran teknik direktör olmak isterim." değerlendirmesinde bulundu.