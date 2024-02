MKE Ankaragücü’nden hakem tepkisi

MKE Ankaragücü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Türk futbolu, her karşılaşmada yapılan skandal hatalarla daha da kaotik bir hal almaya devam ediyor. Bu seviyede güven erozyonunun yaşandığı bir dönemi futbolumuzda asla hatırlamıyoruz. Son günlerde özellikle Anadolu kulüplerinin aleyhine yapılan hakem hataları, bizi bu açıklamayı yapmaya zorunlu kıldı. Futbolu yönetenlere; Türk futbolunun birkaç takımdan ibaret olmadığını, her kulübün çok değerli ve eşit şartlarla mücadele etme hakkına sahip olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. 114 yıllık İmalat-ı Harbiye'nin takımı olarak, ayrıcalık değil her kulüp için, her karşılaşmada 'adalet' istiyoruz" ifadelerine yer verildi.