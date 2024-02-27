Murat Kurum'dan kulüplere müjde: "39 ilçeye spor tesisi yapılacak"

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, dün İstanbulspor Kulübü'nü ziyaret etti. Hem amatör hem de profesyonel spor kulüplerine maddi- manevi destek vereceklerini belirten Kurum, "Özellikle kamp tesislerinin, maçlarını oynadıkları tesislerin, sahalarının bakımlarını Büyükşehir Belediyesi olarak biz yapacağız. Çok önemli bir yükü kulüplerimizden alacağız ve aslında o birlikteliği, spordaki kardeşlik hukukunu daha da yaygınlaştıracak adımlar atacağız."





İSTANBUL'UN HER YERİNDE SPOR YAYGINLAŞACAK

"Biz büyük kulüplerimiz ve amatör spor kulüplerimizin sahalarına bu desteği verirken, İstanbul'un her yerinde sporun yaygınlaşması adına, amatör spor kulüplerimizle birlikte iç içe olacağız" dedi. Ayrıca kulüplerin gelir-gider dengesinin sağlanması için de elini taşın altına koyacağını belirten Kurum, "Türk sporu için çalışan böylesi güzel kulüplerimizi koruyacağız" ifadelerini kullandı.



39 İLÇEYE SPOR TESİSİ YAPILACAK

Tesisleşmeye de vurgu yapan Murat Kurum şöyle devam etti: "Avrupa şampiyonalarının yapılabildiği, olimpiyat oyunlarının oynanabildiği bir İstanbul hayal ediyoruz. İstanbul'un 39 ilçesinde, Anadolu'da olduğu gibi 8 ile 10 bin kapasiteli gençlerimizin spor yapabileceği, böylesi güzel güzide kulüplerimizin burada maçlarını oynayabileceği, aynı zamanda Büyükçekmece'nin 24 mahallesindeki sporla iç içe yaşama anlayışını daha da yaygınlaştıracak adımlar atmak istiyoruz."